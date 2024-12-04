«Наберитесь терпения»: Захарова сообщила, когда выйдет интервью Лаврова журналисту Карлсону

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Американский журналист специально прибыл в Россию для беседы с главой МИД России.

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет через пару дней. Их беседа получилась интересной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.

Дипломат отметила, что сейчас интервью монтируется. Всего беседа длилась примерно полтора часа. В ходе интервью Лавров и Карлсон обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и Соединенными Штатами, а еще ситуацию на Украине.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — написала дипломат в Telegram-канале.

Карлсон в России

Ночью 4 декабря Такер Карлсон опубликовал видео в соцсети. В ролике журналист, стоящий на Красной площади, анонсировал выход нового интервью с Лавровым, которое должно выйти в ближайшем будущем. Вместе с тем он сделал несколько смелых заявлений о ситуации в мире на сегодня.

«Американцы, мы находимся в состоянии ожесточенной войны с Россией, необъявленной войны, за которую вы не голосовали и которую большинство американцев не хочет, но она продолжается», — сказал он.

Карлсон подчеркнул, что из-за политики пока еще действующего президента США Джо Байдена мир находится на грани ядерной войны, которую многие люди отказываются воспринимать всерьез.

Журналист сделал больше Байдена

Заявление Карлсона поддержали многие пользователи. Некоторые отметили, что, в отличие от многих американских СМИ, он занимается «настоящей журналистикой». Его деятельность оценил также и сын набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональд Трамп — младший.

Политик подчеркнул, что Карлсон, который приехал в Россию ради интервью с главой МИД РФ Лавровым, сделал уже больше для урегулирования конфликта на Украине, нежели Байден.

«Такер сделал больше, чтобы установить мир и положить конец бессмысленным смертям в ходе российско-украинского конфликта, чем все в нынешней администрации, вместе взятые», — написал Трамп — младший в сети.

Стоит отметить, что Карлсон только за два месяца весной 2024 года выпустил три интервью. Сначала была лекция по развитию украинского конфликта от президента России Владимира Путина, потом — полная символов беседа с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, и затем — беседа с философом Александром Дугиным. В декабре выйдет уже интервью с Лавровым.

Интервью Путина Карлсону

Долгожданное интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Карлсону вышло в свет в ночь на 9 февраля 2024 года. В ходе беседы они обсудили множество тем, в том числе спецоперацию на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО, а также ряд других вопросов. Двухчасовое интервью Владимира Путина вызвало широкий ажиотаж по всему миру. За два дня в социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

В ходе интервью Путин для западной аудитории дал подробный исторический экскурс, без которого истоки современного конфликта на Украине понять невозможно. От зарождения русской государственности до развала Советского Союза и майдана 2014 года: все о столь знакомом двуличии киевских наместников — и с доказательствами. Целую папку с документами Путин оставил Карлсону. Он знал, что журналисту будет это интересно, ведь тот является историком по образованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не примет западный вариант перемирия на Украине. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.