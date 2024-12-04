Прорывая небо: что известно об астероиде, упавшем в Якутии

Упавший в Якутии астероид вошел в атмосферу со скоростью 16 километров в секунду

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это первый метеорит в истории человечества, чью траекторию ученым удалось определить настолько точно.

Астероид, упавший в Якутии, побил рекорд знаменитого Челябинского метеорита по числу опубликованных видеороликов. Сотни жителей северного региона минувшей ночью не спали, чтобы снять космическое чудо на свои телефоны. Впервые в истории ученым удалось за несколько часов определить траекторию и место падения болида.

Но несмотря на такой широкий научный резонанс, искать упавший астероид в лесах Якутии не собираются. Почему, узнал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Камеры смартфонов направлены в звездное небо над Якутском. Мороз под минус 30, час ночи, а на смотровой площадке столпотворение — полиция, МЧС, местные жители.

«Увидел в интернете, что у нас здесь сейчас будет падать метеорит. Решил поехать, посмотреть. Все-таки интересно», — говорит Александр Трухель.

Ученые смогли предсказать падение астероида. Так точно — впервые в истории человечества. Небесное тело зафиксировали телескопы Европейского космического агентства. А дальше уже наши рассчитали траекторию болида, определили место с радиусом в десяток километров и, главное, точное время с погрешностью в пару минут.

В атмосферу на скорости примерно 16 километров в секунду вошел астероид со сложным буквенно-цифровым названием. Его размеры — около метра. Предположительно, его части упали четко в указанном квадрате в необитаемом районе между населенными пунктами — в 196 километрах восточнее Ленска и в 120 километрах северо-западнее Олекминска, за 600 километрах до Якутска.

Все продолжалось буквально несколько секунд, зато как эффектно! На мгновение стало светло, небо загудело. Болид прошел, оставляя росчерк горящим хвостом.

«Я думала, будет побольше, подольше, заснять успели мало. Но эмоции все равно есть, интересно такое увидеть, все-таки событие — раз в 100 лет», — делится впечатлениями Екатерина Баймлер.

По этим характеристикам падения и видео ученые даже смогли определить тип метеорита. На замедленном повторе болид ярко вспыхивает трижды перед тем, как окончательно угаснуть. Это астероид разваливается на части, так ведут себя каменные метеориты.

«Такие метеориты покрыты обычно корой плавления, который имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Поэтому внутри могут сохраниться вещества, которые как раз представляют большой интерес для изучения», — объясняет профессор департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николай Шестаков.

Якутский метеорит уже стал сенсацией в научном мире. Его главное достоинство — огромное количество документального видео от очевидцев. Он опережает по этому показателю даже знаменитый Челябинский астероид 2013 года. При входе в плотные слои атмосферы тогда раздался взрыв мощностью до 500 килотонн. В трех тысячах домов выбило стекла, больше тысячи человек пострадали, а совокупный ущерб составил один миллиард рублей. Огромный осколок челябинского метеорита подняли со дна озера — он сейчас храниться в музее.

А вот самый большой из метеоритов, когда-либо падавших на Дальнем Востоке, был зафиксирован в 1947 году. Он же — один из самых изученных метеоритов России. Упал над Приморьем, разлетевшись на миллионы осколков, которые уничтожили десять гектаров тайги. Фрагменты до сих пор собирают старатели. Они же делают из них кулоны, которые легко можно купить на интернет-барахолке.

Якутский метеорит, скорее всего, никто и никогда не увидит — он был слишком мал.

«Астероид либо полностью сгорел, либо распался на тысячи мелких кусочков. Я думаю, что вопрос о целесообразности экспедиции к месту падения будет решаться уже по мере поступления более актуальной свежей информации», — считает Шестаков.

Но яркий след в метеоритике этот астероид оставил. Первый в истории человечества, чью траекторию падения и время удалось определить настолько точно.