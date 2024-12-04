Абсолютный исторический рекорд: налоговая начислила почти 800 млрд пеней и штрафов за год

Налоговая начислила почти 800 миллиардов пеней и штрафов в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Увеличение объема взысканий — результат кампании государства по обелению бизнеса.

Налоговая служба начислила за десять месяцев 2024 года почти 800 миллиардов пеней и штрафов. Как выяснили «Известия», это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. И это абсолютный исторический рекорд.

Основные причины таких больших сборов — усиление контроля за отчетностью, а также увеличение ключевой ставки, от которой напрямую зависит размер санкций.

Самые распространенные нарушения — это неуплата сборов, неправильный учет доходов и расходов или представление неверных данных, а также непредоставление декларации.

Увеличение объема взысканий — результат кампании государства по обелению бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как может вернуть уплаченные государству деньги.