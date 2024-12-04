«Добро пожаловать в Америку»: визит Байдена в Анголу завершился тройным конфузом

Фото, видео: Reuters/Elizabeth Frantz; 5-tv.ru

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Президент США впервые посетил эту африканскую страну.

Тройным конфузом завершился визит Джо Байдена в Анголу. В качестве президента США он посещает эту страну впервые.

Американский президент запутался в географии и несколько раз назвал страну городом. Потерялся он и во время торжественной части. Путь на подиум ему указал президент Анголы. Его помощь потребовалась и дальше, ведь глава Белого дома без поддержки не смог даже преодолеть ступеньки.

А на двусторонних переговорах Байден решил пошутить, но емко охарактеризовал весь свой президентский срок.

«Мы, Байдены, как бедные родственники. Мы приходим, когда нас приглашают, остаемся дольше, когда должны, съедаем всю вашу еду и не знаем, когда идти домой», — сказал Байден.

Также во время визита глава Белого дома прокомментировал журналистам помилование своего сына Хантера Байдена, ответив «добро пожаловать в Америку».