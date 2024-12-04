Мальчик провалился в яму с ледяной водой в Благовещенске
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Самостоятельно выбраться у него не получилось.
Шокирующая история произошла в Благовещенске. Там мальчик провалился в яму с ледяной водой.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На снятых кадрах видно, как школьник идет через сугробы, и в какой-то момент исчезает.
Самостоятельно выбраться у него не получилось. На помощь пришли случайные прохожие. В общей сложности в воде ребенок провел около часа.
Пока неизвестно, что это за яма и почему она не была ограждена. В обстоятельствах разбираются следователи.
Ранее рассказывал о том, что в Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.