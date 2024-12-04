Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу организации «Храм Сатаны»*

Фото: 5-tv.ru

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В частности, ее адепты собирают деньги для боевиков ВСУ.

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране организации The Satanic Temple* (TST, «Храм Сатаны»)*, которая зарегистрирована в США. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Прикрываясь идеями „религиозной свободы“, адепты TST оправдывают насилие над людьми, призывают к свержению конституционного строя в России, собирают средства для боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Храм Сатаны» был зарегистрирован в 2012 году, а сегодня уже имеет 23 отделения и более десяти миллионов последователей по всему миру.

Как рассказали в ведомстве Lenta.ru, участники организации продвигают оккультную идеологию и поддерживают сторонников экстремистских движений. Они дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут признать WotanJugend террористической организацией. Создатель националистического объединения Алексей Левкин в настоящее время зарегистрирован в Киеве. Участники объединения относят себя к неоязыческой секте родноверов. Ячейки WotanJugend есть во многих городах России, а также в Чехии и на Украине.

* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации