«Зловещая веха для планеты»: лед в Арктике может полностью растаять к 2027 году

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

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Как это повлияет на климат и погодные условия на Земле?

Морские льды Арктики могут полностью исчезнуть летом 2027 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых.

«Новое исследование предупреждает, что Арктика может освободиться ото льда в течение трех лет, что является „зловещей вехой“ для планеты», — говорится в публикации.

Ученые сгенерировали 300 компьютерных симуляций и пришли к выводу, что первый день без льда в Арктике совершенно точно наступит в период с девяти до 20 лет. Причем это не зависит от количества выбросов парниковых газов. При этом допускается и такой вариант, что лед растает уже через три года. Это не будет зависеть от действий человечества в будущем.

Как отмечают эксперты, из-за исчезновения льда в Арктике сильно изменится климат и погодные условия на Земле. Тем не менее это не приведет к значительным изменениям уровня моря.

Сейчас ледовый покров Арктики составляет 4,2 миллиона квадратных километров. Это меньше, чем было больше 30 лет назад. В частности, средний показатель в период 1979–1992 годов составлял 6,65 миллиона квадратных километров.

Глобальное потепление в России и засуха в мире

В начале ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что глобальное потепление идет в России более быстрыми темпами, чем в других регионах мира. Это явление грозит стране серьезными последствиями. По словам президента, за десять лет в РФ потепление произошло на плюс 0,5 градуса, а в Арктике быстрее — на плюс 0,7 градусов. В связи с этим Россия намерена продолжать работу по сокращению антропогенных выбросов.

При этом в течение последних десяти лет объем запасов пресной воды на Земле сократился на 1200 кубических километров. Это явление может указывать на начало новой устойчивой фазы засушливого климата на планете, выяснила группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции. Началось это с масштабной засухи в Бразилии, а потом и в Азии, Австралии, Южной и Северной Америке, Европе и Африке.

Кроме того, климатический феномен Эль-Ниньо с 1950 года вносит изменения в погодные условия и режим осадков на всей Земле. После этого запасы пресной воды так и не восстановились.

Если ситуация не изменится, то глобальное потепление может привести к истощению пресных вод, находящихся на поверхности Земли. По данным ООН, нехватка питьевой воды может привести к голоду, нищете, распространению заболеваний и военным конфликтам на почве таких ресурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петербург борется с наводнениями. Самые разрушительные катаклизмы в Северной столице происходили в 1824 и 1924 года. Однако переживать не стоит — это не более чем городская страшилка, уверяют ученые. Дамба пока успешно справляется со своей работой. Буквально пару дней назад отразила 36-е по счету наводнение.