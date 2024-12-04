«Много изменений»: как Агата Муцениеце проведет новогодние праздники

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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После длительных каникул знаменитость хочет улететь на отдых. Но с кем именно?

Актриса Агата Муцениеце будет встречать Новый год со своей семьей. Об этом артистка рассказала на презентации клипа народного артиста РФ Филипа Киркорова «Черная пантера».

Знаменитость поделилась планами на праздники, которые она проведет со своими близкими. Муцениеце отметила, что хочет в это время вырваться в отпуск. На отдых Агата отправится уже в 2025-м, но кто составит актрисе компанию в путешествии, пока остается загадкой.

Еще артистка рассказала о том, каким был для звезды подходящий к завершению 2024-й. Несмотря на суды с бывшим мужем Павлом Прилучным за опеку над детьми, этот год Муцениеце считает удачным.

«На самом деле, год был прекрасный. Очень много каких-то внутренних инсайтов. Хороший по карьере, как и предыдущий, собственно. Много есть изменений, но (про все. — Прим. ред.) не могу вам сказать. Поэтому год — супер!» — объяснила Агата.

А вот планов на следующие 12 месяцев у знаменитости нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце с бывшим мужем Павлом Прилучным видели НЛО.