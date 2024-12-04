«Сильно обожглась»: ведущая «Дома-2» Ермолаева узнала из Интернета, что ее бросил муж

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; Instagram*/ermolaevanelly; 5-tv.ru

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Знаменитость находится в шоке от поступка супруга.

В семье телеведущей «Дома-2» Нелли Ермолаевой наступил кризис. Изначально о проблемах сообщил супруг знаменитости, бизнесмен Алексей Смагажевский рассказал, что в их отношениях наступила пауза.

«Такое бывает даже с любящими людьми. Иногда нужно остановиться, подумать. Возможно, что-то осознать и двигаться дальше», — заявил он.

Точную причину такого решения он не озвучил, подчеркнув, что она останется между супругами. Вскоре после признания бизнесмена на связь вышла и сама Ермолаева. Рыдая в ванной, она сказала, что не ожидала услышать такое откровение от мужа. Мол, она не подозревала о паузе в отношениях, узнала об этом только в социальной сети.

«Очень больно и неприятно осознавать такие вещи. Через Интернет… Мы вроде осознанные, взрослые люди, которые должны обговаривать определенные действия, если уж есть уважение и любовь, как говорится», — выдала телеведущая.

Такое поведение мужчины заставило Ермолаеву думать, что она все-таки обожглась с выбором партнера. О чем очень сейчас жалеет, но счастлива, что находится у родителей, которые обязательно окажут поддержку.

«Смотрю в Интернете, у меня открываются глаза, и я понимаю, что я сильно обожглась. Я до последнего верю и надеюсь, и хочу быть счастливой», — сказала телеведущая.

К слову, Ермолаева и Смагажевский стали мужем и женой летом прошлого года. Свадьба была роскошной. Пара расписалась в ЗАГСе в Барвихе, а отмечать отправилась в один из лучших отелей столицы с видом на Красную площадь. За время праздника Ермолаева сменила три платья стоимостью до одного миллиона рублей за каждое. Кольца же Смагажевский приобрел в Дубае.

С важным днем пару поздравил певец Филипп Киркоров, а на самом торжестве присутствовали некоторые знаменитости. В их числе солист группы «Градусы», бывшие артисты Black Star Анет Сай, Олег Терновой и другие. Как выяснило издание StarHit.ru паре за все это пришлось выложить порядка 15 миллионов рублей.

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