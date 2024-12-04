«Ушлый сын ушлого отца»: как Бари Алибасов-младший оказался жертвой черных риелторов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сын продюсера может лишиться квартиры в Нижнем Новгороде, которую приобрел совсем недавно. Он уверен, что речь идет о мошенничестве с недвижимостью.

Сын известного продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасов-младший может лишиться квартиры, которую он недавно купил в Нижнем Новгороде. Бизнесмен уверен — он стал жертвой предприимчивых риелторов.

Сразу же после сделки хозяйка недвижимости обратилась в полиции и заявила, что попалась на удочку мошенников. Как выяснилось, контора, через которую Алибасов покупал недвижимость, ранее уже фигурировала в криминальных сводках.

Что там отвечают на новые обвинения и есть ли шансы вернуть потерянные миллионы, выясняла корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Квартиру в центре Нижнего Новгорода Бари Алибасов-младший купил для беременной невесты. Хотел подарить возлюбленной жилье, но сейчас рискует остаться без квадратных метров.

«Она по рынку стоит пять миллионов с копейками, а они нашли предложение за четыре. И я, естественно, как ушлый сын ушлого Бари Алибасова решил этот объект приобрести», — рассказывает Бари Алибасов-младший.

Сделку проводили через посредника. Алибасов оформил доверенность на директора местного агентства недвижимости. Ему подобрали объект и помогли его купить. Собственницей квартиры была 60-летняя пенсионерка Гузель, которая сообщила, что встретила свою любовь и уезжает в другую страну.

«После того, как я заплатил деньги, получил естественно, на меня переоформилась квартира, женщина, с которой я 40 минут общался и спрашивал у нее: „Точно все хорошо?“, убедился, что вроде как все нормально. И человеку надо срочно продать квартиру», — говорит Алибасов.

На всякий случай, по совету риелторов, пенсионерку убедили написать заявление, что она находится в здравом уме, не планирует переводить деньги третьим лицам и претензий не имеет.

Вот только сразу после того, как новому владельцу передали ключи, бывшая хозяйка квартиры ринулась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенников.

«В период с 9 октября по 25 ноября текущего года заявительница получала телефонные звонки якобы от телефонного портала сотовой связи, сотрудников государственной финансовой организации о сомнительных операциях по ее банковскому счету. После чего злоумышленники убедили женщину продать квартиру, оформить кредиты и перевести полученные деньги вместе с ее сбережениями на продиктованные счета», — говорит старший референт ОИИОС ГУ МВД по Нижегородской области Анастасия Сафронова.

Пенсионерка утверждает, что не знает, кому перевела деньги. Но эта квартира была ее единственным жильем, поэтому сейчас она хочет аннулировать сделку и вернуть свой дом.

«Юридически сделка была чистая, но почему-то, не знаю, почему так происходит, когда люди обращаются в полицию и говорят, что отправили кому-то деньги, часто полиция встает на сторону этих продавцов. И они возбуждают уголовное дело, и потом дело направляется в суд на расторжение сделки», — объясняет учредитель агентства недвижимости Михаил Никитинский.

Уголовное дело уже возбудили. Вот только обвиняемые неизвестны. Сейчас квартира под арестом, а директор агентства, которая была посредником, побывала на допросе у следователя. Она утверждает, что их фирма работает честно.

«Виноваты все, кроме нее. Эти люди почему-то не несут никакой ответственности за свои поступки. Кому она отправила деньги, мы не знает, и, скорее всего, их не найдут. Но зато здесь есть мы, есть Михаил, есть Бари — прекрасная мишень, чтобы на кого-то все свалить. Я не видела текст заявления в полицию, но сказав абстрактно, что деньги переведены третьим лицам, почему-то уже на следующий день у нас был осмотр, обыск в офисе, нас вызвали срочно на допрос», — рассказывает директор агентства недвижимости Анастасия Брыкина.

А ведь буквально месяц назад этот кабинет уже мелькал в эфире «Известий». Все те же стены, сотрудники, новое только название фирмы. И даже история с мошенничеством — как под копирку.

Пенсионер Константин Клюшников за бесценок продал свою квартиру в центре Нижнего Новгорода и лишился всех сбережений. Посредником при продаже его квартиры была эта же фирма. Вероятно, в офисе компании не просто так прошли обыски. Возможно, следователи заметили подозрительную связь между двумя историями и хотят убедиться, что сотрудники агентства не имеют отношения к аферам.