Американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

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Жительница США закрыла возлюбленного в чемодане и ушла спать.

В США женщина убила своего возлюбленного во время игры в прятки. Она закрыла его в чемодане и ушла спать, а мужчина ночью задохнулся. Об этом сообщает CNN.

Преступление произошло во Флориде в 2020 году. Во время игры в прятки американец залез в чемодан, а женщина застегнула молнию. Сначала она смотрела, как он пытается выбраться, а после ушла спать.

По ее словам, она была уверена, что мужчина сможет освободиться самостоятельно. Также женщина утверждала, что не выпустила его из-за страха — в паре нередко случались конфликты с рукоприкладством с его стороны.

«Я хотела, чтобы он попытался понять, что я чувствую, чтобы, возможно, он мог прогрессировать и стать лучшим человеком», — сказала женщина в суде.

Утром она обнаружила возлюбленного без сознания. Приехавшие на вызов медики не смогли его откачать — тот умер, не приходя в себя.

Суд приговорил 47-летнюю американку к пожизненному лишению свободы.

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