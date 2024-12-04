«США уже давно воюют с Россией»: журналист Такер Карлсон вернулся в Москву

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon

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Журналист анонсировал скорое интервью с МИД РФ Сергеем Лавровым.

Американский журналист Такер Карлсон вернулся в Москву, чтобы сделать несколько смелых заявлений о состоянии мировой политики на сегодняшний день. Он записал видео на Красной площади и выложил его в личный профиль в соцсети Х.

«Так оно и есть, но большинство об этом не подозревает. Американцы, мы находимся в состоянии ожесточенной войны с Россией, необъявленной войны, за которую вы не голосовали и которую большинство американцев не хочет, но она продолжается», — сказал журналист.

По его словам, из-за политики, проводимой Джо Байденом, мир находится на грани ядерной войны, которую многие люди отказываются воспринимать всерьез.

«И из-за этой войны, из-за того факта, что американские военные прямо сейчас убивают русских в России, мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории», — добавил Карлсон.

Многие пользователи Х поддержали журналиста и выразили согласие с его мнением. А некоторые отметили, что, в отличие от многих американских СМИ, он занимается «настоящей журналистикой».

Также Такер Карлсон анонсировал выход нового интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которое должно выйти в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника».