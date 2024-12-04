Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зеленский* недосчитался нескольких миллионов.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что население страны сократилось с 42 миллионов человек в 2022 году до 35,8 миллионов в настоящее время. Данные предоставил местный Институт демографии.

Эти слова подкрепила и заслуженный врач Украины Ольга Богомольца. Она считает, что катастрофический рост смертности и низкая рождаемость могут привести к полному вымиранию украинцев как нации примерно через 180 лет.

В связи с этими событиями президент* Владимир Зеленский в августе этого года объявил о необходимости создания специального аппарата в министерстве, который будет работать с уехавшими гражданами. О том, как работать с высоким коэффициентом смертности, президент-оккупант пока не думает.

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что потери ВСУ на сегодняшний день составляют порядка 800 тысяч боевиков, а не 80 тысяч, как пытается убедить президент Украины. Бойцов становится все меньше, как, собственно, и наемников. На днях стало известно, что иностранные военные все чаще просят ротацию, потому что быть пушечным мясом им теперь не нравится.

Что касается намеренно уехавших из Украины, то их около десяти миллионов. Мигранты перебираются в основном в Европу, Россию и Польшу. Причем многие бегут в нашу страну из дружественного Запада.

Причина в прекращении финансирования украинцев и плохом отношении. Учитывая, что им платят, они не хотят работать и впоследствии превращаются в спонсируемых государством маргиналов. Насмерть забивают людей, насилуют несовершеннолетних и грабят местных. И это только малая часть случаев зверств украинских жителей.

Следовательно, из всех имеющихся данных можно сделать вывод, что через 180 лет украинцы и правда могут исчезнуть с лица земли. Если только Владимир Зеленский* не пересмотрит свою политику и отношение к мирным жителям и насильственно сделанным боевикам ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в НАТО перестали говорить о приглашении Украины в альянс.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.