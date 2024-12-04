Облизал руки и голову: Дима Билан забрал своего кота после лечения в ветклинике

Фото, видео: Telegram/Билан - live/bilanofficial; 5-tv.ru

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Певец показал трогательные совместные кадры.

Певец Дима Билан забрал из ветеринарной клиники после долгого лечения и восстановления своего кота по кличке Шахтер. Радостное известие знаменитость сообщил в своем Telegram-канале, а также показал совместные домашние кадры.

«Полтора месяца с врачами и вернулся домой, полон сил, носится уже как угорелый», — подписал ролик артист.

На кадрах Билан лежал на полу, а выздоровевший Шахтер бегал возле него. Периодически кот подходил к певцу, целовал руки и голову, тем самым, возможно, благодаря хозяина за спасение.

К слову, кот у исполнителя появился год назад. Он забрал пушистика из приюта в Донецке. По приезде в Москву Дмитрий сразу же отнес четвероногого друга в ветеринарную клинику, где ему провели полноценное обследование. Сначала все было хорошо, но потом резко и стремительно состояние Шахтера стало ухудшаться. Ветеринары после дополнительного обследования поставили целый ряд неутешительных диагнозов. Коту становилось все хуже и хуже.

Для лечения был необходим препарат, который очень тяжело найти. И тут произошло чудо. Вся аудитория певца сплотилась и начала поиски по разным уголкам страны. В кратчайшее время подписчики нашли для Шахтера нужную вакцину. Артист выразил огромную благодарность каждому неравнодушному.

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