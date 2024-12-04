Далеко не уедешь: в России борются с контрафактным моторным маслом

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Эксперты утверждают, что этот рынок почти никак не регулируется после введения санкций.

Почти 80 процентов моторных масел в России с нового года может оказаться вне закона. Дело в том, что у отечественных производителей массово истекают сертификаты, которые выданы западными компаниями.

Понятно, что продлить их в условиях санкций очень сложно. А без них будет невозможно и проверить качество самих техжидкостей и присадок. Но решение нашли. Как не нарваться на подделку, рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Самая «горючая» тема последних недель — российский рынок моторных масел утонул в подделках. Половина, а то и больше — контрафакт, который как по маслу обездвиживает моторы и отправляет легковушки по частям в нокаут.

Эту машину ждет капитальный ремонт. С учетом доставки иностранных запчастей — минимум полтора месяца. Диагностика показала, в двигателе разрушен поршень, одна из возможных причин — как раз некачественное моторное масло.

У производителей масла сейчас самое хлебное время. Иностранные сертификаты качества продукции больше не действуют — санкции. А единого российского стандарта пока нет, он в разработке. Вот и торгуют чем попало. Убийцы моторов продаются на авторынках без кассы и чека, и на сайтах с объявлениями — без документов и гарантий.

«Отравленная» машина в итоге ревет и барахлит. И вообще, половина всех поломок в авто именно из-за низкого качества моторного масла.

«Он пришел в магазин, сказал: «У меня такая машина, дайте такое масло». Не все магазины погружаются в подборку вин-кодов. Второй момент — это покупка из серии нашего классика «не гонялся бы ты, поп, за дешевизной», — заявил руководитель СТО Александр Гоман.

России нужен свой стандарт. Он позволит контролировать качество внутри страны и уберет с рынка контрафакт. Институт нефтегазовых технологических инициатив пообещал разработать национальный стандарт за полгода, чтобы ни от кого не зависеть.

«Предлагаем беспрецедентную возможность для производителей оборудования принести в институт черновой вариант описания своей продукции и попробовать утвердить его в качестве отраслевого стандарта», — сообщил директор по работе с ключевыми партнерами «Института нефтегазовых технологических инициатив» Алексей Фадеев.

Смысл в том, чтобы производители не сами себя проверяли, как это происходит сейчас, а процеживали масло через сито единой государственной проверки.

Борьба с «черным маслом» уже идет. Пока на уровне тест-драйва: в виде добровольной маркировки продукции. С первого сентября 2025 года она станет обязательной для всех.

«Приложение сразу выдает „зеленый“ статус или „красный“: „зеленый“ — все нормально, товар можно покупать, „красный“ — с товаром что-то не так», — сказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов.

Сама инициатива правильная, говорят автоэксперты, но она как пятое колесо бесполезна, если полностью не перебрать мозги.

«Авторы этой инициативы говорят о том, что покупатели в магазинах смогут проверять наличие маркировки, достоверность масла на кассе в магазине. Вот здесь возникают вопросы, а кто допустил в продажу масло, которое можно выявить как „левое“ только на кассе», — говорит эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере дорожного движения Дмитрий Попов.

Низкая цена на данный момент — это единственный сигнал для водителя. На таком масле уже точно далеко не уедешь. Закон авторынка — никакие пробы не нужны.