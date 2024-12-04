«Довел страну до ручки»: военное положение в Корее закончилось, едва начавшись

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kim Jae-Hwan; 5-tv.ru

В стране трезво оценили неожиданное решение президента и быстро отменили его.

Самое большое количество новостей приходит из Южной Кореи. Там экономический кризис стал толчком для политического. И на данный момент президент уже объявил военное положение, парламент его отменил, но эффекта этого никакого не произвело.

Ситуацию пытаются взять под контроль военные, но им пока не удалось остановить протестующих, которые прорвались в здание Национального собрания. Подробности сообщает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Правящая Демократическая партия Южной Кореи переиграла президента. Юн Сок Ель объявил корейцам, что нашел виновных в их бедах и попытался приостановить работу парламента и политических партий, установить контроль над всеми СМИ — то есть пресечь любые выступления против себя.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить подлые просеверокорейские антигосударственные силы, разрушающие свободу и счастье нашего народа», — заявил Юн Сок Ель.

Юн Сок Ель при помощи лояльных генералов быстро наводнил Сеул танками и прочей бронетехникой, в небе появились вертолеты. Но готовность Демпартии к мобилизации сторонников президент явно недооценил.

Полиция и военные попытались заблокировать подступы к парламенту, но их оттеснили. Солдаты полезли в окна. Тем временем, с другой стороны через забор перелезли депутаты, чтобы проголосовать против решения президента. Среди законодателей-экстремалов оказался и лидер Демпартии Ли Джэ Мен — бывший конкурент Юн Сок Еля на выборах президента, переживший после этого покушение и не раз предупреждавший, что проамериканский оппонент «доведет страну до ручки». И теперь Ли Джэ Мен продемонстрировал свое влияние на армию и общество.

«Только народ может отдавать вам приказы. Президент Юн Сок Ель народ предал, объявив чрезвычайное военное положение без всякой причины. Эти шаги неконституционны и идут против воли народа. Призываю взять парламент штурмом и поддержать усилия оппозиции по отмене военного положения», — сказал Ли Джэ Мен.

В это время сторонники Демпартии ворвались в парламент.

Решение Юн Сок Еля о военном положении было отменено единогласно. Силовикам разъяснили: каждый, кто будет выполнять приказы президента, ответит уголовно — за подстрекательство к мятежу.

«Военное положение более недействительно. Граждане, будьте уверены, парламент защитит демократию вместе с народом. Мы просим военных и полицию, находящихся в здании Национального собрания, немедленно его покинуть», — объявил с трибуны спикер парламента Южной Кореи У Вон Сик.

Военные повиновались. Переворот, едва начавшись, провалился. Но успел напугать американский истеблишмент. Ведь Южная Корея — крупнейший из союзников США производитель вооружений и военной техники для сухопутных войск НАТО.

«У США есть военные базы в Южной Корее. И сейчас главная задача Соединенных Штатов — удостовериться, что эти военные объекты в безопасности и сохраняют свои оперативные возможности. У развитой страны-партнера — современная армия и полиция, поэтому все проблемы корейцы должны решать сами», — сказал экс-сенатор Брюс Маркс.

А пока результатом действий Юн Сок Еля стало обрушение фондового рынка и нацвалюты: курс воны опустился до минимальных значений к доллару США за более чем два года, акции Samsung Electronics рухнули на пять процентов, что позволило многим в Южной Корее высказать догадку, что лидер нации вновь сдал ее интересы в пользу американских инвесторов. В Демпартии уже заявили: президент Южной Кореи предстанет перед судом за свои преступления.