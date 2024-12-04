«Один в истории Земли»: в чем уникальность рухнувшего в Якутии астероида

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эксперт утверждает, что такое событие удалось предсказать впервые в истории человечества.

Рухнувший в Якутии метровый астероид уникален тем, что американские ученые предсказали это событие всего за десять часов до случившегося. Заокеанские специалисты оказались правы в точном месте его падения. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил член комитета по метеоритам РАН, профессор Виктор Гроховский.

«Произошло уникальное событие. Впервые упал предсказанный небольшой астероид. То есть буквально за десять часов он был зафиксирован, определена его траектория. Потом за ним велось наблюдение. Он действительно в расчетное время вошел в атмосферу Земли. Удивительно только то, что это наблюдение было установлено заранее, предсказано его место падения, и все это реализовалось. Это один случай в истории Земли», — сказал Виктор Гроховский.

Он добавил, что судя по кадрам, которым удалось зафиксировать небесное тело, болид был ярким, его размер — около метра, не больше. Как только он оказался в атмосфере, то разрушился. При этом летел он не с самой быстрой скоростью.

«Поэтому можно даже сказать, это было каменное тело и достаточно низкой прочностью», — отметил Гроховский.

Организовывать экспедицию, то есть поиск этого вещества, как, например, было в случае с метеоритом, упавшим в Челябинске, ученые не будут. Виной тому непроходимая местность.

В заключение Гроховский отметил, что никакой опасности падение астероида не представляло. В последний раз метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года в Челябинске. До взрыва астероид весил около десяти тысяч тонн и имел диаметр 17 метров.

От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тысячи зданий — жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. В частности, обрушилась кровля одного из зданий Челябинского цинкового завода. За медпомощью тогда обратились 1613 человек.

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