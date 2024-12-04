В столичный суд передали дело о восьми подозреваемых в теракте на Крымском мосту

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Речь идет об инциденте, который произошел в июле 2023 года.

Дело, касающееся восьми подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту, передано в военный суд Российской Федерации, о чем сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для дальнейшего разбирательства. В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжает вести в отношении главы СБУ Малюка», - отмечается в сообщении.

Это уже второй теракт на Крымском мосту, произошедший за последние два года — он состоялся 17 июля 2023 года. Главным подозреваемым является Василий Малюк, который обвиняется в организации этого преступления и может встретиться с наказанием в виде пожизненного заключения.

Первый теракт произошел 8 октября 2022 года: взрыв прогремел в грузовике, что вызвало пожар в семи топливных баках и обрушение двух шоссейных пролетов моста. В результате трагедии погибли четыре человека. Уголовное дело было заведено по статье 205 УК РФ о «террористическом акте».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия заочно предъявила обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга