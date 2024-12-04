Италия стала крупнейшим торговым партнером России в ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Marcello Valeri

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Товарооборот между странами в сентябре увеличился на 25%.

Италия стала крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза в сентябре этого года. Об этом сообщил врио российского торгового представителя в Италии Сергей Пирогов.

По его словам, товарооборот между странами увеличился на 25% и составил 768 миллионов евро. При этом импорт итальянской продукции увеличился более чем на 10%, до 427 миллионов евро, а российский экспорт вырос на 17% и составил около 341 миллиона евро.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил о стремлении сохранить контакты со всеми западными партнерами, несмотря на сложности политических отношений. По его словам, в этом году представители Итало-российской торговой палаты (ИРТП) посетили несколько российских регионов, в том числе Кировскую и Липецкую области.

В свою очередь президент ИРТП Фердинандо Пелаццо заявил о необходимости продолжения сотрудничества палат с целью развития малого и среднего бизнеса Италии и России.

Бразильский посол в России Родриго Баэна Соарес на днях заявил, что по итогам текущего года товарооборот между Бразилией и Россией должен увеличиться и превысить отметку в 12 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что товарооборот России и Казахстана за девять месяцев текущего года уже превысил отметку 20 миллиардов долларов.