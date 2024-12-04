«Мать в Харькове, отец в Курске»: боевик ВСУ сдался в плен ради встречи с семьей

Фото, видео: Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru

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Украинец заявил, что для него неприемлемо воевать с Россией.

Боевик 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Сычевский сдался в плен российским военным, чтобы встретиться со своей семьей в Курске. Видео, где он рассказывает об этом, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам украинца, он с матерью жил в Харькове, а его отец, сестра и два брата — в Курске. В ряды ВСУ Сычевский попал после того, как в августе его поймали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине — Прим. ред.). Уже через два месяца он оказался на территории Курской области в составе украинских формирований.

«Воин я так себе. А уж воевать с Россией для меня вообще неприемлемо. Позади мать в Харькове, впереди отец в Курске», — говорит в кадре Сычевский.

По словам боевика, улучив первую же возможность, он выбрался из блиндажа и безоружный направился к позициям российских бойцов. Там его встретили морпехи 810-й бригады Черноморского флота. В их расположении Сычевский провел десять дней и был удивлен их отношением к нему как к равному.

«Никто не видел во мне врага. Коротко могу сказать: разница в отношении к бойцам колоссальная. В ВСУ со мной обращались, как со скотиной», — признался пленный.

По словам Сычевского, все, чем он руководствовался, сдаваясь в плен, — это любовь к семье. Он считает, что сделал абсолютно правильный выбор.

«Зеленский, я искренне не понимаю, почему я должен гибнуть на этой войне. Мне неизвестны ее цели, задачи и замыслы. Все, чем я руководствовался — это любовью к своей семье», — заявил украинец.

Он также сказал, что намерен остаться в России и встретиться с семьей по освобождении из плена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен украинского «Шайтана».