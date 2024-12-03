Фото, видео: Reuters/The Presidential Office; 5-tv.ru

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В стране назрел серьезный политический кризис, который может закончиться отстранением главы республики.

Введение военного положения в Южной Корее второй раз за год (первое было в сентябре — Прим. ред.) связано с глубоким политическим кризисом, который вызван конфликтом между президентом Юн Сок Елем и парламентом. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Алексей Ярошенко.

«Основная причина — противостояние между ветвями власти. Президент публично обвинил Национальное собрание, контролируемое оппозицией, в преступной деятельности. Конфликт усилился из-за невозможности утвердить бюджет, парализовал работу исполнительной власти. То есть классическое противостояние исполнительной и представительной власти, серьезный политический кризис», — констатировал эксперт.

Еще одной причиной внутриполитического кризиса в Южной Корее Ярошенко назвал значительное падение рейтинга одобрения президента. Слабая поддержка со стороны населения и постоянное сопротивление парламента подталкивает Еля к более радикальным мерам, чтобы сохранить власть, пояснил политолог.

«Президент не популярен, соответственно, импичмент — это реальная угроза. Оппозиция активно обсуждает такую возможность. Введение военного положения позволяет ему (президенту страны — Прим. ред.), скажем так, консолидировать власть, заявить о необходимости защиты конституционного порядка и снизить вероятность его отстранения. Сентябрьский эпизод продемонстрировал, что Юн Сок Ель готов использовать чрезвычайные меры в политической борьбе», — отметил Ярошенко.

Фейковая демократия

По словам политолога, ситуация в Южная Корее наглядно демонстрирует, что страна, которую часто называли примером демократии в Азии, на самом деле представляет собой типичную диктатуру.

«Президент потерял популярность, президента ненавидит парламент. Что он делает? Уходит в отставку? Проводит досрочные выборы? Нет. Он вводит военное положение, берет под контроль СМИ, силовиков и устанавливает комендантский час. То есть самый настоящий диктатор Южной Кореи», — пояснил эксперт.

Ярошенко считает, что происходящее в Южной Корее никак не связано с ее конфликтом с КНДР. Это сугубо внутреннее противостояние Южной Кореи, где президент превращается в диктатора и автократа. Это всегда происходит с союзниками США, которые по большей части диктаторы и автократы, прикрывающиеся демократией, подчеркнул Ярошенко.

Политолог считает, что введение военного положения может обеспечить некоторую стабильность и дать исполнительной власти больше инструментов для решения накопившихся проблем, однако вызывает и определенные риски. В их числе усиление поляризации общества и истеблишмента, которое уже вылилось в военное положение, а в перспективе может представлять угрозу импичмента, протестов и даже гражданской войны.

«Ну и, конечно, международный имидж Южной Кореи тоже страдает. Ведь десятилетиями американцы рассказывали, что поддерживают Южную Корею, потому что там „оплот демократии“, а в Северной Корее люди живут чуть ли не в рабстве. Вот прекрасная иллюстрация того, как на самом деле живут в Южной Корее, и какая там на самом деле демократия. Абсолютно фейковая. И это бьет теперь по Южной Корее в рамках противостояния с Северной Кореей. И весь разделенный корейский народ теперь видит, где на самом деле люди живут более-менее свободно, а где настоящая диктатура и где президент цепляется всеми силами за власть», — заключил Ярошенко.

Между тем стало известно, что южнокорейский парламент проголосовал за отмену военного положения в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, назвав это критически важным шагом для защиты конституционного порядка. Перед этим Ель провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента. Также он публично обвинил членов южнокорейского парламента в симпатиях к КНДР.