В Южной Корее может находиться около 5,3 тысяч россиян

Фото: Reuters/ Kim Hong-Ji

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока что просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было.

В Южной Корее в данный момент может находиться более пяти тысяч россиян. Просьб о досрочном прекращении отдыха и аннуляции туров зафиксировано не было. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Посольство России в Республике Корея призывает граждан РФ, находящихся в стране, не принимать участия в различных политических мероприятиях и сохранять спокойствие.

Введение военного положения в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Как стало известно, ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Сок Ель также выступил с обращением по ТВ. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка Южной Кореи. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что протестующие собираются у здания Национальной ассамблеи Сеула.