Путин посетил Центр реабилитации инвалидов имени Швецовой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президента сопровождали Сергей Собянин и Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин посетил Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

«В центре создана единая система поддержки людей с инвалидностью, включающая полный комплекс услуг медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Помощь оказывается в стационарной, нестационарной формах, а также специалистами мобильной службы реабилитации», — уточнили в пресс-службе российского правительства.

В ходе визита Владимиру Путину показали кабинеты лечебной физкультуры, вертикализации и обучения ходьбе, социально-психологической коррекции детей, теплового и водного лечения, а также зону бассейна. Глава российского государства осмотрел и одну из палат центра.

Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, а также зампреда правительства Татьяна Голикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин посетил Центр реабилитации военнослужащих, которые получили ранения на СВО. Там же ему продемонстрировали технологии производства протезов для верхних и нижних конечностей.