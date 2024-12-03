Фото, видео: Lee Jin-man/ТАСС; видео из открытых источников; 5-tv.ru

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Накануне президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения.

Протестующие собираются у здания Национальной ассамблеи Сеула. Тем временем военные блокируют доступ в парламент Южной Кореи после того, как лидер оппозиции Ли Чжэ Мен пообещал бросить вызов приказу о военном положении, передает агентство «Ренхап».

На улицах Сеула уже появилась военная техника. Офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности. По словам очевидцев, спецтехника двигается в сторону протестующих, пытающихся прорваться к главному зданию Национальной ассамблеи.

Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий, а также сообщил о введении контроля над всеми СМИ.

Введение военного положения в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Как стало известно, ночью южнокорейский лидер провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Сок Ель также выступил с обращением по ТВ. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка Южной Кореи. Пока неясно, как эти шаги повлияют на управление и демократию страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения.