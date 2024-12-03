Тимоти Шаламе встретился со своим «русским двойником» Марком Эйдельштейном
Фото, видео: www.globallookpress.com/Hubert Boesl; 5-tv.ru
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Актеры встретились на премии Gotham Awards.
В соцсетях сейчас активно обсуждают встречу Тимоти Шаламе с его «русским двойником» Марком Эйдельштейном на премии Gotham Awards. Последний находился на светском вечере в составе команды фильма «Анора», где актер сыграл главную роль.
В комментариях пользователи тут же разделились на два лагеря. Одни считают, что Эйдельштейн лишь неумело копирует своего коллегу из Голливуда, другие говорят, что он превзошел его и внешностью, и талантом.
Что касается премии независимого кино Gotham Awards, то она открывает целую череду престижных кинонаград и считается негласной репетицией «Оскара». Лучшим фильмом стала картина Аарона Шимберга «Другой человек», а вот «Анора» осталась без приза.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников. Голливудский актер захотел сделать сюрприз поклонникам и явился на мероприятие.