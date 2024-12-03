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В блоке продолжают выступать за военную поддержку киевского режима. Но теперь с некоторыми уже почти «мирными» оговорками.

Как умерить аппетиты Киева и распределить расходы так, чтобы бюджеты «не трещали по швам», обсуждают в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО.

Для приглашенного на встречу украинского дипломата заранее исключили любую возможность поднять вопрос о присоединении Киева к альянсу, зато обещали новые поставки оружия. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал подробности.

Суровая зима на фронте, дипломатическая стужа в отношениях с союзниками, двухдневная министерская встреча в НАТО — еще одно испытание для Киева.

Удар «Орешником» вносит заметные коррективы в повестку, хоть генсек альянса и пытается проявлять стойкость во время первой, по сути, публичной реакции на испытание новейшей российской баллистики.

«Подобная демонстрация силы не изменит курс военных действий и не послужит сдерживающим фактором для союзников по НАТО от поддержки Украины», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Вот только вожделенное приглашение Киева в альянс, против чего принципиально возражает Москва, уже не на повестке дня. Откладывается в самый долгий ящик.

«Шаг за шагом это происходит. Но в эти дни мы будем фокусироваться на том, что нужно сейчас. А сейчас нужно обеспечить военную помощь Украине, чтобы, когда она решит когда-нибудь начать переговоры с Россией, Украина могла говорить с позиции силы», — считает Рютте.

В растерянных чувствах, похоже, пребывает и сам Владимир Зеленский*. Всего за несколько дней он успел дважды перекроить карту собственной же страны: то заявляет, что в НАТО должны вступить только подконтрольные Киеву территории и, возможно, даже без действия 5 статьи договора о коллективной обороне, то сам себя же одергивает, заявляя, что по частям приглашать в НАТО нельзя. Поэтому Украина на это никогда не пойдет. А вот в самом альянсе, похоже, в принципе, идти на это не собираются.

На закрытых переговорах царит еще большая неопределенность. Агентство Reuters выносит сор из «натовской избы»: вместо их излюбленного highly likely теперь там слышится категорическое highly unlikely — никакого консенсуса среди членов альянса НЕТ.

«Ожидается, что НАТО обойдет стороной призыв Украины к быстрому приглашению. По словам дипломатов, НАТО вряд ли прислушается к призыву Украины о приглашении вступить в альянс на встрече во вторник, что разбивает надежды Киева на политический подъем, пока страна борется на поле боя и ждет возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — указывает Reuters.

А судя по первым утечкам планов новой американской администрации, вопрос вступления Украины в НАТО вообще должен быть отложен как минимум на десятилетие.

И чем ближе инаугурация Трампа, тем больше в Европе опасений остаться один на один с этим конфликтом. В НАТО в связи с этим вновь заговорили об увеличении военных расходов. С 2% сразу до 3% ВВП — хотя бы так Дональда Трампа задобрить.

В то же время, за рамками альянса снова обсуждается даже отправка собственных контингентов на Украину — французских и британских. Но и в этой риторике заметны изменения: якобы исключительно в миротворческих целях и только после заключения предварительных договоренностей между Москвой и Киевом.

Так что и в НАТО начинают строить мирные планы, хоть и «через силу», так и не сбавляя военную помощь и уровень своей эскалации.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.