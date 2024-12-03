«Без трупа люди не придут»: радикалы готовят кровавые провокации в Грузии

Протестующие в Тбилиси готовят кровавые провокации как на Майдане в Киеве

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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А пока на акции протеста выходят разве что школьники и студенты.

В Грузии участники протестов начали терять интерес к уличным акциям, немногочисленные шествия сегодня днем устроили группы школьников и студентов.

На этом фоне местные СМИ опубликовали фотографию, где человек в капюшоне во время протестов держит в руках пистолет. А вот кадры, которые демонстрирует телекомпания «Имеди». Несколько мужчин, которые старательно скрывают лица, обсуждают сценарий «сакральной жертвы» — как повод вызвать возмущение толпы.

На прямые параллели с событиями десятилетней давности в Киеве указывает и Правительство Грузии. Там заявили, что нацмайдан в республике провалился.

И сегодня же Конституционный суд не принял к рассмотрению иски президента Зурабишвили и оппозиционных депутатов — об отмене результатов выборов в парламент.

Всего в ночь на вторник во время беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси были задержаны 34 погромщика, всем выписаны административные штрафы за хулиганство, — это информация МВД республики. Также в ходе протестов пострадали 12 сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Грузии Кобахидзе назначил обновленный состав правительства.