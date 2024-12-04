«Не верю, что дети погибли из-за дихлофоса»: новые подробности трагедии под Красноярском

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Красноярского края/Krpronws; 5-tv.ru

Отец семейства действительно распылил средство, но могло ли оно привести к случившемуся?

Появились новые подробности в громком деле смертельного отравления в Красноярском крае. Главе семейства, в котором погибли четверо детей, предъявили обвинение по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Результаты экспертизы показали, что именно его действия привели к трагедии.

В тот день он распылял дихлофос в доме, нарушив все правила безопасности. Концентрация яда стала губительной для детей. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас рассказывает о подробностях.

На допросе Дмитрий Виноградов теперь в качестве обвиняемого — мужчина во всем сознается. По версии следствия, именно глава семьи по неосторожности отравил собственных детей.

21 сентября рано утром Виноградовы почувствовали себя плохо. Четверых детей и родителей экстренно госпитализировали с тяжелым отравлением. Выжили только взрослые.

В первую очередь эксперты проверили продукты. За ужином семья ела пельмени и курицу. Однако, в них ничего опасного так и не нашли. Параллельно следователи отрабатывали еще одну версию: причиной отравления и гибели могли стать два цветных баллончика из мусорного ведра.

Основной причиной трагедии сейчас называют средство от насекомых. Глава семейства разбрызгал его во всех комнатах, чтобы избавиться от мух, после чего открыл окна на проветривание. И когда запах пропал, семья вернулась домой, чтобы поужинать.

«Я распылил равномерно по всем комнатам. Дихлофос маленький, мальчишка у меня съездил на велосипеде, купил даже его. Распылил, вышел тоже», — рассказал Дмитрий Виноградов.

Однако, следователи считают, что мужчина просто пренебрег инструкцией на упаковке. Следы той самой отравы криминалисты нашли на мебели, одежде и на посуде, из которой в тот вечер ела семья.

«При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, он не проветрил помещение и не проводил влажную уборку поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме», — заявила представитель регионального управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Гибель детей стала для всех жителей Красной сопки личной трагедией. На похоронах многие не могли сдержать слез, плакали даже мужчины.

«Да, это для всей деревни трагедия. Всю жизнь травим дихлофосом. Ни кошки, ни собаки, ни люди не помирали. Это же полный бред», — рассказала соседка по имени Ольга.

Сам глава семьи тоже не может поверить, что средство от насекомых могло привести к таким последствиям. Говорит, хоть и признал вину, но лишь номинально.

«Распылял дихлофос? Я говорю, что да. Значит, признаете вину? То, что распылял, признаю, все. То, что дихлофос стал причиной, не верю. Я им вот это сказал. Проветрил все. Дихлофос, который у меня был, это надо было по такому баллончику каждому в рот вливать. В том числе и себе», — рассказал Дмитрий Виноградов

Изучив состав, который указан на баллончике, специалисты сделали еще один вывод: летальный исход после такого маловероятен, только в случае ошибки во время производства. Но предприятие на рынке больше 30 лет, других пострадавших от этого препарата нет. Однако, эксперты называют спрей для уничтожения тараканов очень своеобразным средством воздействия. И последствия для всех могут быть разные.

«Симптомы могут быть схожие с отравлением. Но они имеют еще и общий характер: головокружение, головная боль, затрудненное дыхание, может быть, тошнота, рвота. Но это не проявление пищевого отравления. Это проявление общего токсического действия при контакте даже со слизистыми», — отметила врач-гастроэнтеролог Дианова Нурия

После трагедии у семьи родился еще один ребенок — тяжелое отравление матери на нем никак не отразилось. Новорожденный стал смягчающим фактором и при избрании меры пресечения отцу — его оставили под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.