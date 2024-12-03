Путин пообщался с проходящими реабилитацию после СВО военными
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Президенту также показали процесс производства протезов для верхних и нижних конечностей.
Президент России Владимир Путин прибыл в АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии). Так проходят реабилитацию раненые на полях специальной военной операции (СВО) военнослужащие, а также производят протезы для них.
— Получается? — спросил президент у военнослужащего, испытывающего протез.
— Удобно. В нем уверенно. Спасибо, — ответил мужчина.
— Сколько уже тренируетесь? — уточнил Путин.
— Почти год, чуть более. Замечательный протез, — поделился военнослужащий.
Российскому лидеру продемонстрировали работу устройства, которое изготавливает протезы для верхних и нижних конечностей. Помимо этого, Путину показали примерочные, где осуществляется «подгонка» протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.
АО «ЦИТО» — одно из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Компания активно занимается протезированием военнослужащих — участников СВО. Как уточнили на предприятии, в период с мая 2022 года по настоящее время изготовлено свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировое сообщество начинает понимать реальные истоки украинского конфликта. Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям, терактам и карательным акциям, организованным неонацистами.