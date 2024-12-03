Мира больше нет: в Японии умер подаренный Путиным кот

Фото: ИТАР-ТАСС/ТАСС

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Животное прожило 12 лет.

В Японии умер кот, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Об этом сообщает издание Sakigake.

Питомца звали Мир. Он прожил 12 лет. Причиной смерти стала болезнь.

Молодой сибирский кот был подарен японскому политику в сентябре 2012 года. Такой жест был ответным жестом российского лидера на переданного японской стороной щенка породы акита-ину по имени Юмэ. В свое время собака была преподнесена Владимиру Путину как благодарность за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами.

В 2018-м Акита Норихисе Сатакэ рассказал о своем любимце, отмечая, что он здоров и полон сил. Его вес тогда составлял порядка восьми килограммов. Он неплохо уживался с остальными питомцами губернатора.

«По-японски он понимает и тут же откликается. В шесть утра кот просит есть — подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», — говорил чиновник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Башкирии собака четыре дня ждет хозяина, утонувшего на ее глазах.