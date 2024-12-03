Carlsberg продал активы «Балтики» за 34 млрд рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Датская компания ушла из России в марте 2022 года.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже активов пивоваренной компании «Балтика». Это следует из протокола по итогам заседания Минфина, подписанный министром финансов Антоном Силуановым.

Известно, что активы перешли российскому АО «ВГ Инвест» за 34 миллиарда рублей. При этом в сделку вошли доля в 98,65% в уставном капитале российского актива.

Еще два миллиарда рублей уйдет на приобретение 100% «Хоппи Юнион», «АР СИ БРЮ» и «Коникс Бревери».

Сделки пройдут в декабре этого года. При этом 15% от стоимости доли пивоваренной компании «Балтики» пойдут в бюджет.

Датская компания Carlsberg ушла из России в марте 2022 года. В июне 2023-го был найден покупателЬ на бизнес, но тогда были неизвестны точные сроки завершения продажи активов.

Через месяц президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Росимущества. Позже Carlsberg расторгли лицензионные соглашения с «Балтикой».

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