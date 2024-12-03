Путин: в мире растет понимание реальных истоков конфликта на Украине

Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

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Преступлениям, терактам и карательным акциям никогда не будет оправдания, подчеркнул глава государства.

Все больше людей понимают подлинные истоки конфликта на Украине, который развязали элиты западных стран. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветственном слове для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, создателей фильма «Люди Христовы. Наше время» и гостей премьеры. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям, терактам и карательным акциям, организованным неонацистами. По его словам, в фильме «Люди Христовы. Наше время» граждане Сербии, Италии, России и Украины делятся своими мыслями по поводу происходящего. Это честные слова, которые никого не могут оставить равнодушными. Проект дает надежду и вселяет уверенность, что «мы сможем достойно ответить на любые вызовы».

Мировая премьера документального фильма режиссера Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время» состоялась в сентябре 2024 года в Белграде. В картине рассказывается о гонениях на Украинскую православную церковь. Героями расследования стали священники, православные публицисты и сами украинцы, которые на себе ощутили все ужасы преступного киевского режима.

«Люди Христовы. Наше время» — документальное исследование трагедии православия, которая разворачивается на Украине прямо сейчас. Борьба с верой и попирание тысячелетних устоев — новое оружие, способное разрушить цивилизацию не меньше, чем атомная бомба. Подробнее о фильме — в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что мировоззренческая основа русского мира находит широкий отклик на планете. По словам президента России, все больше стран выступают за многополярное мироустройство.