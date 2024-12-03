Путин назвал трагедией массовые нарушения прав и свобод на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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По словам российского лидера, киевский режим совершил немало надругательств и над исторической памятью.

Массовые нарушения прав людей на Украине, включая свободу вероисповедания, являются настоящей трагедией. Об этом президент России Владимир Путин заявил в приветствии Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время» (режиссер Эмир Кустурица), а также гостям российской премьеры фильма.

«Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима», — отметил глава РФ.

По словам российского лидера, все большее количество здравомыслящих людей во всем мире начинают понимать, в чем на самом деле заключается природа конфликта на Украине и почему его развязали именно западные элиты, а не любая другая сторона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин встретился с молодыми учеными и сообщил, когда финансирование науки достигнет 2% ВВП.