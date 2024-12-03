А как прошел ваш трудовой год? Эксперт рассказал, кому положена 13-я зарплата

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Такие премии вряд ли дождутся сотрудники с дисциплинарными выговорами.

Выплата так называемой 13-й зарплаты — премии по итогам года — зависит от решения работодателя. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

Он отметил, что самого термина «13-я зарплата» как такового в Трудовом кодексе РФ нет. А название появилось еще в советские времена как обозначение некоего бонуса.

«Выплата премии работникам зависит от финансовых результатов компании и решения руководства», — подчеркнул эксперт.

Адвокат отметил, что порядок выплаты отражается в коллективном договоре, положении о премировании или в индивидуальных трудовых договорах. При этом каждый работодатель решает самостоятельно, кому выплачивать 13-ю зарплату и в каком объеме.

По словам Хаминского, такие премии обычно не платят тем сотрудникам, которые находятся в декретном отпуске или на испытательном сроке. Помимо этого, без премии чаще всего остаются те, кто в течение года имел дисциплинарные выговоры.

С предновогодней премии, как и с обычной зарплаты, удерживается НДФЛ и платятся страховые взносы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как просить новогоднюю премию у начальства. Прежде, чем идти к шефу с подобными предложениями, необходимо составить список своих достижений.