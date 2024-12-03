Умер экс-первая ракетка мира Нил Фрейзер

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Он вдохновлял целые поколения игроков, отметили в Федерации тенниса Австралии.

Скончался бывшая первая ракетка мира Нил Фрейзер, ему был 91 год. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Австралии.

«Австралийский теннис потерял одного из своих гигантов», — указывается в сообщении.

При этом причина смерти спортсмена не уточняется. У Фрейзера осталась супруга.

Нил Фрейзер родился 3 октября 1933 года в австралийском городе Мельбурн. За свою карьеру он выиграл 19 титулов «Большого шлема». Фрейзер также участвовал в крупнейших международных командных соревнованиях в мужском теннисе — «Кубок Дэвиса». В 1959 году спортсмен взят все три титула США и привел Австралию к победе. Всего на счету Фрейзера четыре кубка в качестве игрока и еще столько же в роли капитана национальной сборной.

Фрейзера включили в 1984 году в Международный зал теннисной славы, а в 1994-м — в австралийский. Отмечается, что его лидерство вдохновляло целые поколения игроков. Кроме того, в 2008 году Фрейзер был удостоен премии имени Филиппа Шатрие за выдающиеся достижения в теннисе.

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