Ошибки в названии и качество картона: как отличить дорогой парфюм от дешевого

Поддельный парфюм можно отличить от оригинала по ошибкам в названии и по слюде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Стоит ли иметь дело с магазинами дорогих духов, в которых нет кассовых аппаратов?

Дрогой и качественный парфюм любят все. В ситуации, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, подобрать себе что-то достойное стало еще сложнее.

Как отличить качественный аромат от поддельного — в беседе с URA.RU рассказал российский парфюмер Олег Чазов.

Так, эксперт советует обращать внимание на название аромата. В нем не должно быть ошибок. Большое значение также имеют слюда и картон — крупные бренды уделяют большое внимание упаковке, поэтому она не может быть рваной/кривой/некачественной.

Помимо этого, стоит присмотреться к качеству стекла. Оно должно быть прозрачным, без пузырьков и посторонних примесей. Трубочка в оригинальной парфюмерии тоже всегда прозрачная, а вот если она мутная — то это, вероятнее всего, подделка.

Ярким тревожным звоночком является отсутствие тестеров. Покупать аромат, не послушав его, не стоит.

Разумеется, не стоит рассчитывать на качество парфюма, покупая его у уличных торговцев, либо в магазинах, где нет даже кассовых аппаратов.

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