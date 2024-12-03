Парламент Абхазии не поддержал ратификацию соглашения об инвестициях с Россией

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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На внеочередном заседании председательствовал Лаши Ашуба.

Депутаты абхазского парламента проголосовали против ратификации инвестиционного соглашения с российскими юридическими лицами в республике. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте законодательного органа.

«Рассмотрен, но в результате голосования не был принят проекта закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов», — уточняется в тексте сообщения абхазских властей.

Известно, что этот вопрос рассматривался на внеочередном заседании парламента под председательством спикера Лаши Ашуба.

Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября. Такое решение он принял после подписания соглашения между представителями власти и оппозиции. По его словам, произошедшие в стране протесты были спланированы и являются покушением на госпереворот.

Сейчас исполняющим обязанности главы Абхазии является вице-президент Бадра Гунба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экс-президент Абхазии прокомментировал свою отставку.