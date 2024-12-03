«Не сушеный, из мозговых сортов»: как правильно выбрать консервированный горошек

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Особое внимание стоит обратить на срок годности, который теперь наносится на банку новым способом.

Может ли кто-то представить себе новогодний стол без традиционного салата «Оливье»? Вероятно, нет. Одним из ключевых ингредиентов в этом блюде, который отличает его от остальных соседей по столу, является горошек.

Как не ошибиться с выбором этого продукта, чтобы сделать самые вкусные праздничные блюда, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

«Хорошо, конечно, когда горошек сделан по ГОСТу. Но, в любом случае, нужно посмотреть на дату, чтобы его производили летом — тогда он будет наиболее свежим. Чтобы он не был из сушеного гороха. Лучше, чтобы он был из мозговых сортов», — отметила эксперт.

По ее словам, также важно учитывать, что горошек не должен быть перезрелым. Это, к сожалению, можно узнать только открыв банку. Так, ярко-зеленый или оливковый цвет говорят о хорошем качестве продукта, а вот коричневый указывает на его перезрелость.

Перед тем, как покупать банку, стоит ее потрясти. Если вы услышите характерный звук, который укажет на большое количество жидкости, то такой горошек лучше не брать.

«Ну и, конечно, смотрим состав. Если по ГОСТу сделан горошек, то там уже состав запрограммирован. Если по ТУ (технические условия — Прим.ред.), то там уже могут класть все, что угодно, включая подсластитель. Лучше выбирать горошек без сахара», — считает нутрициолог.

Она также отметила, что сейчас дата на жестяных банках уже не выбивается, а наносится несмываемой краской. На это тоже стоит обращать внимание.

«Самый замечательный горошек может потерять свои полезные свойства в поврежденной банке», — отметила диетолог.

Говоря о цене на этот продукт, нутрициолог подчеркнула, что гнаться за дешевизной в этом случае не стоит.

«Хороший дешевый горошек мы не найдем», — подчеркнула Соломатина.

По ее словам, горошек не очень хорошего качества может пойти в супы и салаты, однако, если вы хотите насладиться вкусом продукта, то стоит обращать внимание на его сорт и срок годности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Росстата назвали самый дорогой новогодний салат 2025 года.