«Даже горячая вода будет»: жители Украины устанавливают солнечные панели

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Альтернативный источник энергии должен будет помочь им пережить зиму.

На Украине ищут способы пережить холодную зиму. Жители устанавливают на крышах солнечные панели в качестве альтернативного источника энергии.

Именно предстоящая зима, как заявили ранее в Международном энергетическом агентстве, может стать для украинцев «самым суровым испытанием».

«Благодаря солнечной электростанции, мы видим, все электрооборудование в доме приведено в действие. В квартирах будет не только тепло, но и холодная, и горячая вода, а подъезды будут освещены», — заявил Валерий Пиндик.

На минувшей неделе в украинском Минэнерго сообщили, что запросили импорт электроэнергии сразу у пяти стран Европы. А именно, Молдавии, Венгрии, Румынии, Словакии и Польши. Причем Венгрия буквально недавно отказалась от роли основного поставщика из-за большого роста цен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по тысяче гривен. Деньги можно будет потратить на покупку украинских товаров и услуг, «включая коммунальные услуги и электричество», а также на медикаменты, книги, культурные события и билеты железнодорожной компании «Укрзализныця». Еще выплаты можно пожертвовать военным, волонтерам и «на беспилотники».