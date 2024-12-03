Находящаяся в Пекине Бербок раскритиковала Китай за сотрудничество с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

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Глава МИД Германии еще сильнее испортила отношения с Поднебесной.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок еще сильнее испортила отношения с Китаем во время нового визита в Поднебесную. На пресс-конференции по итогам трехчасовых переговоров она решила раскритиковать политику Си Цзиньпина и в частности его сотрудничество с Россией.

Это так не понравилось китайской стороне, что пресс-конференцию просто прервали и вытолкали из зала всех иностранных журналистов. Китайский МИД затем собрал собственную конференцию и на ней напомнил, что европейские страны продолжают вести против Китая торговую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что четыре золотые и две серебряные медали завоевали российские школьники на 40-й Китайской национальной олимпиаде по математике, прошедшей в городе Нинбо провинции Чжэцзян. Российская команда состояла из шести ребят — учеников школ из Владивостока, Петербурга, Кургана и Москвы. Все шестеро выступили блестяще и удостоились высших наград. Китайская математическая олимпиада (Chinese Mathematical Olympiad) ежегодно собирает молодых математиков из Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и России. Команда России традиционно участвует в этих соревнованиях с середины 1990-х.