Живодер в Приамурье привязал собаку к авто и протащил ее по снегу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полиция уже проводит проверку по факту произошедшего.

Житель Амурской области привязал за шею собаку к своему автомобилю и протащил ее по дороге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Очевидцы сняли видео и распространили его в Сети. На кадрах видно, что машина едет и тащит животное по снегу. Причем сначала хвостатый пытался сопротивляться, опираться на лапы, но в итоге сдался. Сам же владелец машины отказался комментировать эту ситуацию.

Как подчеркнул собеседник, в ГУ МВД России по Амурской области начали проверку по данному факту.

В сентябре произошла аналогичная ситуация: в Мытищах мужчина привязал двух собак к багажнику автомобиля и протащил их по земле. На шокирующих кадрах, которые попали в Сеть, видно, как несчастные животные волочатся по дороге. Местная администрация правительства обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося. Причем сам мужчина уже давно доставляет проблемы местным жильцам. На него неоднократно писали заявления в полицию: избивал людей и нарушал режим тишины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Урале живодеры сняли на видео жестокое убийство котов. Предполагаемые душегубы работали на ферме.