Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Украинский беспилотник летел на сверхмалой высоте.

Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территории детского сада в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что произошло все примерно в 10:00 по местному времени в Каменском районе. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку дрона, который летел на сверхмалой высоте над населенным пунктом.

«Обломки упали на территории детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР. Удалось предотвратить жертвы среди мирного населения.