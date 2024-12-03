Теперь не скрыться: за производителями паленой водки будут следить из космоса

Фото: www.globallookpress.com/John Pulsipher

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Приказ Минфина РФ вступает в силу 3 декабря.

В России будут вычислять производителей паленой алкогольной продукции с помощью спутников. Соответствующий приказ Министерства финансов РФ вступает в силу 3 декабря, передает «Парламентская газета».

Минфин внес дополнительный пункт в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в рамках госконтроля в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Проверяющим органам будет поступать информация, которая получается с помощью дистанционного зондирования Земли. В частности, слежка начнется за колебаниями уровня выброса теплового излучения от здания, а также передвижением железнодорожного и грузового транспорта рядом со зданиями. Такие признаки указывают на наличие подпольного производства, отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Прежде врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин рассказывал, что есть два вида паленого алкоголя — тот, что используется для мелкого сбыта, и спиртное, имитирующее качественные напитки. В первом случае контрафакт изготавливается с использованием дешевого сырья и зачастую разливается в обычные тары. Некачественный алкоголь вызывает очень тяжелое похмелье.

Второй же вид обычно используется для продажи крупных партий. Здесь идет подделка всех элементов — от бутылки до акцизных марок. Причем производители стараются делать качественные напитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы погибли после употребления алкоголя в Лаосе. Местные власти проводят расследование. Одна из жертв — 19-летняя австралийская туристка, она умерла через неделю после того, как выпила алкоголь.