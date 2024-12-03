«Пила Гитлера» не помогла: как российские войска освобождали Петровку в ДНР

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

В рядах ВСУ воевал польский наемник с немецким пулеметом. Боевик был ликвидирован во время наступления ВС РФ.

На красноармейском направлении в ДНР российская армия каждый день освобождает новые населенные пункты. Сейчас главная цель наших войск на этом участке — поселок Шевченко. Он является важным логистическим узлом ВСУ и высотой, с которой противник ведет наблюдение за нашими позициями.

После взятия этого рубежа российские подразделения смогут обойти Красноармейск с западной стороны. Подробнее о наступлении рассказал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Запись с квадрокоптера группировки войск «Центр» показывает бой от начала до конца. Под непрерывным обстрелом наши солдаты подъезжали на бронетранспортерах к Петровке. Машины прикрывали себя и десант дымом. Следом — перестрелки на улицах. Было жарко, но военные справились.

«Пулеметчик там дяденька был такой здоровый, вот он по нам работал. И снайпер», — рассказал рядовой ВС РФ Руслан Алтынбаев.

Пулемет у польского наемника был немецкий, улучшенная версия старинного MG-42, который еще называли «Пилой Гитлера». Но это оружие ему не помогло. Метко брошенная граната убила его.

«Группа врага начала отступление, в панике бежать в крайнюю лесополку через поле. И, получается, снайперу удалось уйти. Крайний стрелок, который бежал, был снят с другой стороны улицы нашими бойцами», — рассказал рядовой ВС РФ Дмитрий Косев.

Потом был еще один штурм, и так несколько дней подряд. Сейчас солдат вывели с передовой на отдых. На память у них осталась видеозапись.

«Освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Победа будет за нами!»

Все эти мужчины в прошлом люди самых мирных профессий, а теперь — опытные пехотинцы. Самое сложное в штурме, по их мнению, это добраться до врага.

Доехать живым и здоровым до места штурма — это уже полдела. Бойцы садятся в машину БТР, и дальше он не то что быстро едет, а прямо-таки летит. Водитель выжимает из него все соки.

По бронетехнике очень жестко работает артиллерия. Есть и еще один тяжелый момент — мирные жители.

«По улице прям бабушка ходила. Не по улице, а с краю от домов, потому что у нее дом разрушили „Бабой Ягой“, вот она ходила себе новый дом искала», — рассказал Руслан Алтынбаев.

Вовремя обнаружить такую бабушку в пылу боя и вывести в безопасное место — практически обязанность. Сейчас в подвалах возле Курахова и Селидова остаются десятки местных жителей, и периодически военные проводят их эвакуацию.

Тем временем армия идет вперед и прорывается еще дальше, в район сел Желтое, Новопустынка и Новотроицкое. Таким образом хотят совершить обход Покровска и взять его в окружение.