«Зима в Москве»: в каких парках пройдут мероприятия с участием Деда Мороза

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Первой точкой его маршрута станет Бабушкинский парк.

Гастроли Деда Мороза начались в Москве. О том, в каких парках столицы можно будет встретиться с главным волшебником страны, рассказали на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Первой точкой маршрута Деда Мороза станет Бабушкинский парк, где 7 декабря в 11:00 состоится интерактивный мастер-класс «Почта Деда Мороза». Участники смогут написать письмо со своими заветными желаниями вместе с Эльфом, Снеговиком и Снегурочкой.

В субботу, 14 декабря, в 12:00 жители и гости столицы смогут пройти квест «Часы Деда Мороза. В поисках затерянного времени», где найдут все цифры разбившегося циферблата и спасут Новый год. В тот же день Дед Мороз приедет в Перовский парк. Там пройдет квест с поиском частей карты и знакомством со своими любимыми героями.

Другие мероприятия будут проходить до 29 декабря в Сокольниках, Cаду Баумана, Гончаровском парке и парке «Фили», «Красная Пресня».

Все развлечения столицы, приуроченные к Новому году, будут проходить с 1 декабря 2024 до 28 февраля 2025 года. В проект входят крупнейшие зимние фестивали столицы, такие как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и другие.