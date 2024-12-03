Гимнастки «Небесной грации» представили более 40 номеров к 80-летию Победы

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; 5-tv.ru

Для своих выступлений спортсменки специально готовили костюмы и декорации. Сложные элементы они исполнили под музыку военных лет.

Большим гала-концертом завершился в Сочи турнир для команд-партнеров Международной ассоциации клубов «Небесная грация». Гимнастки показали десятки номеров, все они посвящены грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для своих выступлений спортсменки специально готовили костюмы и декорации. Сложные элементы они исполнили под музыку военных лет. Все увидел обозреватель «Известий» Александр Мостославский.

Самые узнаваемые композиции из фильмов о Победе, самые любимые песни военных лет — гала-концерт, которым завершился турнир для партнеров Международной ассоциации клубов «Небесная грация», в этот раз посвящен событию, под знаком которого пройдет весь 2025 год.

На протяжение нескольких дней более 600 гимнасток из России и из-за рубежа соревновались, выявляя сильнейшего. Но на концерте вторых номеров не будет, вклад каждой спортсменки в создание общей атмосферы праздника получает самую высокую оценку.

«Огромное вам спасибо! Спасибо вашим тренерам, спасибо родителям, что вы у нас есть. Вы просто все талантливые девчонки, вам всем удачи! И, если у нас есть такие дети, у нас все будет здорово, у нас будет прекрасное будущее. Спасибо вам большое, девочки! Всех поздравляю с этим прекрасным праздником! Как вы готовились, как это было видно, как вы привезли свои декорации. Какие у вас прекрасные костюмы, как все со смыслом, содержанием с таким. Большое еще раз, огромное спасибо! Мы получили огромное удовольствие. Ну что, зрители, поаплодируем нашим детям», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

Юные гимнастки подготовили 43 оригинальных номера. Многие станут частью Международного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина», который весной будущего года пройдет в Сочи.

«Фестиваль „Алина“ — я всегда говорю, буду говорить — это самое прекрасное, что может быть вообще в художественной гимнастике. Из таких зрелищных, великолепных, где собирается много детей, где много творчества, где нет никаких рамок. Это полная свобода, это полный блеск, это полная красота», — отметила хореограф-постановщик фестиваля «Алина» Елена Афанасьева.

Отточенные движения, продуманные костюмы — к этому особому выступлению девочки и готовились по-особенному. Подопечные Елены Афанасьевой из Санкт-Петербургского Центра художественной гимнастики «Жемчужина» представили сразу два номера: немного ностальгический «С чего начинается Родина» и по-взрослому пронзительный «Жди меня».

А номер в исполнении гимнасток из Нижегородского Спортивного общества «Авангард» называется «Месяц Май» и посвящен женщинам, которые наравне с мужчинами вынесли все тяготы войны — сражались на фронте, работали в тылу, а самое главное — они ждали и верили!

Сохранять историческую память можно и так, прививая любовь к своей стране и культуре подрастающему поколению спортсменок.

«Чтобы получился такой трогательный номер, мы смотрели и ролики, связанные про то время, и слушали рассказы своих родителей. Мы старались передать это прямо на все сто», — призналась гимнастка Мария Калюшина.

Из десятков этих разных по настроению и исполнению номеров как мозаика сложится одно большое и яркое шоу. А юные гимнастки, готовя свои номера, узнают о родной стране и людях, которые ее строили, защищали, что-то новое, что тронет лично их.

«Я с огромной радостью всегда жду начинать работать над фестивалем и получаю от этого огромное удовольствие. Общаюсь с разными городами, с разными тренерами, с разными детьми. И когда мы это все объединяем в один единый большой фестиваль, это огромное счастье», — рассказала хореограф-постановщик фестиваля «Алина» Ирина Зеновка.

Ивановские спортсменки показали, пожалуй, самый массовый номер будущего фестиваля — 86 гимнасток на одном ковре! Эта постановка посвящена единству народов Донбасса и России. Трогательный рассказ о силе духа, о защите родной земли, о вере в счастливое будущее.

По мнению хореографов, все номера, представленные на этих показательных выступлениях, достойны показа на фестивале «Алина» и не исключено, что так и будет!

«Каждый год это обсуждаем, что кажется, что лучше уже не будет. Ну куда еще? Но получается еще лучше и лучше. Не знаю, мы развиваемся, дети становятся лучше, гимнастика сама по себе, ну, растет!» — сказала хореограф-постановщик фестиваля «Алина» Наталья Белугина.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне страна будет праздновать весь год. И предстоящий фестиваль станет одним из заметных мероприятий в знак памяти и уважения к подвигу наших предков.