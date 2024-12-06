Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 9 по 15 декабря.

В эти дни мы становимся активны, жизнерадостны и оптимистичны. Появляются новые возможности для роста и развития, повышения духовного и социального уровня. Способность видеть долгосрочные перспективы мотивирует на взятие новых вершин на пути самообразования, повышения квалификации и экспертности в профессиональной деятельности.

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Гармоничный аспект между Солнцем и Хироном предоставит множество шансов, чтобы стать избранником Фортуны и интуитивно выбрать наилучший вариант жизненного сценария. Но не забывайте и сами излучать позитив и извлекать пользу из любой ситуации. Расширяется поле деятельности бизнесменов, спортсменов, политиков, представителей науки, туризма и образования. Грандиозные планы и проекты, запущенные в течение года, будут реализованы, но при условии освобождения от старых стереотипов и шаблонных действий.

До конца недели Меркурий еще ретрограден, а Марс уже ретрограден. Это несколько усложняет договороспособность, объективность мышления и рациональность в поступках. Отложите на неделю важные мероприятия, встречи, дорогостоящие покупки. Подписывать юридические документы и участвовать в переговорах стоит в тех случаях, когда это проверенные каналы или продолжение процесса, начатого ранее.

Нептун под напряженным влиянием на наше сознание добавляет искуса предаться самообману и иллюзорному восприятию ситуации. Многие решения и дела так и останутся в мечтах, если вовремя не сфокусироваться на цели. Важно избегать неопределенности и переменчивости желаний.

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Но в целом это благоприятный период для проведения масштабных мероприятий, проявления дипломатической смекалки при согласовании торговых сделок, для поездок по проверенным маршрутам, поиска поля для деятельности в другой стране или регионе.

Формат отношений предпочтительнее дружелюбный и основанный на равноправном партнерстве. Любые покушения на личную свободу, контроль и досаждение будут восприниматься резко, агрессивно. Однако яркое, бурное проявление чувств допустимо в парах, одинаково настроенных на драйв, страстность, перезагрузку обыденного сценария.

Женщины склонны проявлять себя более решительно и непредсказуемо, зачастую проявляя слишком много инициатив в социальной жизни. В финансовом плане эффективнее действовать в коллективном сотрудничестве, при поддержке современных технологий и интернет-сообществ, а также начать применять нестандартные подходы к привлечению денежного потока.

15 декабря полнолуние на оси познания Стрелец — Близнецы усиливает тягу к переменам, поездкам и обучению. Однако психика может быть нестабильной, а внимание склонно к рассеянности и спонтанному переключению с одной темы на другую. Не стоит сейчас никому доверять свои секреты, так как в высказываниях преобладает прямолинейность и неспособность утаивать информацию.

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Между нашими желаниями и реальной жизнью образуется некий конфликт. Поэтому так важно найти баланс между заоблачными идеями и более практичными планами. Это хорошее время, чтобы расширить горизонт мировоззрения и узнать все больше нового и полезного для себя. Для тех, кто следит за своей внешностью, полезно поделать омолаживающие маски, покрасить волосы в более светлые и легкие оттенки.

Выходные дни прекрасно подходят для посещения бани и сауны, совершения долгих пеших прогулок или экскурсионных туров, чтения интересной литературы, для процедур ароматерапии и ингаляций. Полная Луна в самом общительном знаке Близнецы станет залогом хорошего настроения при активном обмене информацией и новостями в приятной компании.

Овен — гороскоп

Овны, не стоит паниковать в случае непредвиденных обстоятельств и нарушения планов в светских мероприятиях, детских празднованиях, долгожданных свиданиях.

Желание все успеть и оказаться в нескольких местах одновременно приводит к нестыковкам в намеченных делах.

Романтические увлечения рискуют обернуться сиюминутной блажью. Деловым людям лучше воздержаться от совершения крупных валютных операций, игры на бирже и приобретения больших пакетов акций.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы в фазе охлаждения отношений с родственниками, членами семьи, а также с начальством. Попробуйте расслабиться и дистанцироваться от домашних дел.

Вам необходимо трезво и здраво оценить ситуации, которые вас напрягают и душевно изматывают.

Используйте эти дни, чтобы освободиться от груза прошлого и научиться более осознанно взаимодействовать со значимыми людьми. Возможен пересмотр цели жизни или направления в карьере.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, обилие мыслей и задач мешает сконцентрироваться на чем-то одном, более важном. Возникает иллюзия деятельности, которая не приводит к результату.

Расхождение слов и дел может стать причиной споров и ссор с родственниками, соседями, одноклассниками и учителями.

Лучше получится развитие интеллектуальных и ораторских способностей. Подойдите к процессу обучения играючи и с юмором, сознательно создавая себе интересные ситуации.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит проверка на прочность финансового благосостояния. Вследствие переоценки своих сил и возможностей обостряется желание разбогатеть с помощью «легких денег».

Но звезды предупреждают: не ввязывайтесь в сомнительные операции, связанные с личными или совместными ресурсами, избегайте займов и не храните все сбережения в одном месте. Допустимы траты для поправки здоровья и медицинских нужд.

Лев — гороскоп на неделю

Львы готовы вступить в схватку с любым, кто выражает несогласие и недовольство царственной особой.

Желание настоять на своем мнении, соперничество и конкуренция может довести до потасовки или перехода на личности.

Снизить чрезмерный накал поможет интенсивная пробежка, сплит-тренировка или гонка на автомобиле. И не забудьте поработать над тем, чтобы настроить себя на гармоничные и правильные образы и сценарии взаимоотношений.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, уделите время своему здоровью, не допускайте переутомления и чрезмерной нагрузки на нервную систему.

Скорректируйте график так, чтобы хватало времени для сна и отдыха. Постарайтесь избегать конфликтов с коллегами и персоналом.

Гармоничная атмосфера на рабочем месте и во взаимоотношении с коллективом смягчит напряжение этого периода. Используйте свой творческий потенциал для смены образа, например на романтической фотосессии или театрализованном выступлении.

Весы — гороскоп на неделю

Весы могут столкнуться с непониманием с детьми, друзьями или любимыми людьми.

В поисках баланса вы склонны к сиюминутным привязанностям и свободным любовным связям. Не позволяйте другим людям и обстоятельствам влиять на вас и подталкивать к поспешным решениям.

Поставьте акцент на саморазвитии, занятиях фитнесом или любимым хобби. Коррекция жизненных планов и текущих проектов поможет зарядиться позитивом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы проявляют настороженность в общении с домочадцами.

Нежелание раскрывать свои чувства вызывает недопонимание с близкими. Откровенный разговор поможет выявить причины недовольства и сообща наметить мирные пути решения проблем.

Повремените с оформлением документов, касающихся жилья и регистрации предприятий, ремонтных работ, взятия на себя непосильных обязательств. Придерживайтесь принципов трудолюбия, пунктуальности, оказания уважения старшим.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам трудно соглашаться с чужим мнением. В связи с этим склонность вступать в споры приводят к конфликтам и словесным баталиям. Не допускайте перегруза информацией.

Успокоить буйство разума поможет замедление темпа жизни и философский подход к бытию.

Это хороший период, чтобы оттачивать на практике врождённый талант мудреца и дипломата. Больше ориентируйтесь на поиск хорошего в любой плохой ситуации, используйте практики медитации и позитивных убеждений, а также не забывайте генерировать смелые идеи.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, рассчитывайте только на свои силы и учитывайте реальные возможности и обстоятельства.

Рекомендуется избегать неоправданного риска в обращении с финансами. Любые авантюры или стремление быстро и легко разбогатеть могут привести к краху и крупным потерям.

Обостряется потребность в напряжении и накале чувств. Хорошее решение — сублимировать эти энергии в творчество, спорт или в такие увлечения, которые могут вызвать эмоциональный подъём.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи не уступят своей позиции. Повышенная требовательность к партнерам неминуемо ведет к противостоянию с окружающими и столкновению интересов.

Вам сложно прийти к компромиссу, но амплуа несговорчивого человека может нанести вред как вашей репутации, так и отношениям.

Воздержитесь сейчас от заключения договоров, соглашений, от конкурентной борьбы. Отдайте предпочтение флирту и привлечению к себе внимания с помощью яркого и броского внешнего вида.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, переутомление на работе, режим многозадачности и обилие бытовых задач может пагубно сказаться на здоровье.

Дайте себе передышку и побудьте наедине с собой. Представьте себя на морском берегу и позвольте волнам унести беспокойство из вашей жизни.

Повышения уровня энергетики можно добиться через созерцание предметов искусства и природы, просмотр душевного кино, посещение концертов и занятия музыкой, благотворительную помощь.