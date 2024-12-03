Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра

Фото: Telegram/МЧС Сахалинской области/info65mchs

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В МЧС прокомментировали ситуацию в регионе.

На вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир зафиксировали пепловый выброс. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Сегодня утром в Центр управления кризисных ситуаций ведомства по региону поступил сигнал от группы оперативного реагирования на вулканические извержения. Стало известно, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс высотой в 1,5 километра. Шлейф распространился более чем на пять километров в юго-западном направлении. Гора находится в семи километрах от города Северо-Курильск. Высота Эбеко составляет 1156 метров.

По имеющимся данным, в городе и округе пеплопад зафиксирован не был, так же как и запах сероводорода. Звонков и жалоб от населения не поступало. Жителям региона данная активность не угрожает. Зарегистрированных туристических групп вблизи вулкана нет. Трассы воздушных судов через Эбеко не проходят.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке борются с последствиями извержения вулкана.