Нажать на тормоз: сотрудники Volkswagen вышли на крупнейшую забастовку в Германии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Руководство автогиганта перешло к тотальной экономии, сокращая рабочие места и зарплаты.

Десятки тысяч сотрудников немецкого автогиганта вышли на очередную забастовку. Работники Volkswagen выступили против плана тотальной экономии, который запустили на предприятии. Он предполагает значительное сокращение рабочих мест, зарплат и закрытие сразу трех заводов.

Одним из виновников этой ситуации там считают канцлера Олафа Шольца, который будто бы не замечает проблем, но в то же время обещает передать сотни миллионов евро на помощь Украине.

О том, какие еще причины поставили отрасль на грань выживания — в репортаже европейского корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Крупнейший трудовой конфликт в истории Volkswagen. Десятки тысяч сотрудников по утра, не успев прийти на работу, демонстративно уходят с нее, колоннами маршируя через заводские проходные. Зажигают дымовые шашки и файеры.

Протестный гул исходит от некогда ведущего автоконцерна Европы. Начинается самая тяжелая рабочая неделя для Volkswagen — забастовки на всех ключевых предприятиях страны.

Многомесячные переговоры с руководством зашли в тупик. Предупредительный «удар» профсоюзов: в одном только Вольфсбурге — штаб-квартире автоконцерна — заводское управление обступают 35 тысяч сотрудников, пытаясь докричаться до тех, кто наверху: хотите сэкономить — начните с самих себя.

«Они-то, конечно, сидят там на своем 13-м этаже, получают дивиденды, бонусы, а мы должны ужиматься», — говорит протестующий на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Из-за кризиса Volkswagen вынужден переходить к плану тотальной экономии: урезая зарплаты, закрывая сразу три завода, объявляя массовые сокращения рабочих мест. Стоп, машина, приехали!

«Нужно постараться сэкономить там, где можно. При больших объемах и полузагруженных заводах производить машины, конечно, сложно», — объясняет генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.

Автомобилестроение — одна из главных и фирменных немецких отраслей — тянет за собой всех остальных. Металлообработка, поставщики комплектующих — их сотрудники тоже на улице.

«Мы все напуганы. Даже те, кто уже собирается на пенсию, очень боятся потерять работу. Я сама мама двоих детей и каждый день езжу на работу больше часа. Я люблю свою работу и не хочу ее потерять», — говорит протестующая сотрудница Volkswagen Даниэла Хидельбранд.

«Не нам это делать, маленьким людям с маленькими зарплатами, а тем, кто за это несет ответственность», — заявляет протестующая сотрудница Volkswagen Люция Хайм.

Под откос полным ходом движется весь немецкий автопром. Audi, BMW тоже начинают проигрывать, пытаясь угнаться и за энергозатратами, и за ближайшими конкурентами из Китая и США.

На экстренном автомобильном саммите в Баварии в этом винят вовсе не руководство концернов, а тех, кто у руля страны.

«Множество недостатков, с которыми мы сейчас сталкиваемся в Европе, а также в Германии, связаны с политически некорректными решениями», — заявляет премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Угрожающая деиндустриализация уже не на словах, а воочию! Но канцлер Шольц в этот момент снова в Киеве, раздает сотни миллионов евро исключительно на боевые машины, танки и системы ПВО.

«Нужно нажать на ручной тормоз в такой политике. Нам нужно взять новый курс почти во всех областях. Мы должны остановить деиндустриализацию, снизить цены на энергоносители. Нужно избавиться от санкций и получать дешевые энергоносители из России», — говорит депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Контре.

Но, к слову, шанс на резкий разворот в политике еще не потерян. И впереди у немцев для этого еще одна гонка — предвыборная. На фоне таких масштабных забастовок в автопроме и нарастающей катастрофы в остальных отраслях голосование в Бундестаг рискует стать таким же протестным, с непредсказуемым для правящих элит финишем.