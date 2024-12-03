США выделит Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Senior Airman Simonne Barker; 5-tv.ru

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Какое оружие на этот раз получит киевский режим?

Еще 725 миллионов долларов на нужды киевского режима выделил Вашингтон. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом транше военной помощи. В этот пакет войдут противопехотные мины, переносные ракетные комплексы Stinger и противотанковые Javelin, беспилотники и большое количество боеприпасов, в том числе для систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, впервые о переговорах заявили публично в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что они нужны для прекращения конфликта, но на определенных условиях.

«Мы должны продолжать помогать Украине и делать все возможное, чтобы поддерживать ее оборону так долго, как это потребуется, чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию на переговорах, чтобы они могли обеспечить мир на своих условиях», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Все эти заявления звучат на фоне провала тотального провала ВСУ по всей линии фронта. По данным французской газеты Libération, за ноябрь российская армия освободила более 700 квадратных километров. Это самое большое продвижение наших войск с марта 2022-го года, отмечает издание. Значительными были и результаты освобождения территории в Донбассе — только в октябре удалось подвинуться на 610 квадратных километров.